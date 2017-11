Neuchâtel Xamax arrache un point précieux à Rapperswil

Drôle de scénario et drôle de soirée au stade du Grünfeld ce samedi entre Rapperswil et Neuchâtel Xamax FCS. Dans un froid de canard et au terme d’une rencontre animée par trois penalties, les footballeurs neuchâtelois ont arraché dans les derniers instants un match nul 2-2 lors de la 15e journée de Challenge League. En manque de justesse technique et moins fringants que ces dernières semaines, les Neuchâtelois sont passés à côté de leur première période. Sur un beau mouvement entre Valon Fazliu et Mychell Chagas à la demi-heure de jeu, Rapperswil a ouvert le score face au leader du championnat. Xamax avait beau se procurer un nombre important de coups de pied arrêtés (9 corners, 18 fautes subies sur la partie), les attaquants se sont longtemps cassés les dents sur les défenseurs centraux St-Gallois. La défense xamaxienne, elle, souffrait sur chaque accélération d’Egzon Shabani, intenable dans son couloir.

Nuzzolo répond deux fois à Chagas

Une faute sur Geoffrey Tréand auteur d’une bonne prise de balle dans la surface de réparation offrait un penalty logique aux Neuchâtelois, transformé avec sang-froid par Raphaël Nuzzolo (65e). Dix minutes plus tard, l’arbitre Tomasz Superczynski sifflait un penalty extrêmement sévère en faveur de Rapperswil suite à une incursion de Carlos Da Silva qui s’effondrait presque tout seul sur une intervention de Mike Gomes. Le Brésilien Mychell Chagas, sans trembler, s’offrait alors un doublé et signait au passage son 9e but de la saison. Malgré une pléthore d’occasions et pas moins de 17 tirs sur l’ensemble du match, c’est encore sur penalty que Xamax s’est tiré in extremis du traquenard St-Gallois. Sur un dernier centre, le latéral Jonas Elmer semble toucher le ballon de la main en tentant de le contrôler avec la poitrine. L’arbitre indiquait une nouvelle fois le point de penalty et Raphaël Nuzzolo remportait encore son duel (94e) pour inscrire son treizième but cette saison.

Le point du match nul permet aux hommes de Michel Decastel de conserver cinq points d’avance sur le Servette Genève, deuxième du classement. Mais Schaffhouse, qui se déplace à Vaduz lundi soir, aura l’occasion de revenir à quatre longueurs de Neuchâtel Xamax. /jpi