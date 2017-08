Colombier arrache la victoire sur penalty

Le FC Colombier a dû attendre les arrêts de jeu pour trouver la solution face au FC Thierrens samedi à domicile en 2e Ligue interrégionale de football. Les Neuchâtelois ont finalement battu les Vaudois 3-2 grâce à un penalty transformé par Frédéric Tosato à la 91e minute de jeu.

De son côté Boudry s'est incliné sèchement sur le terrain de Vallorbe-Ballaigues 3-0. Enfin Stade Payerne s'est incliné sur la pelouse du CS Romontois 3-2. Au classement, Colombier file seul en tête avec 9 points et trois longueurs d'avance sur La Sarraz-Eclépens qui joue dimanche. Le FC Boudry pointe au huitième rang, et Stade Payerne est 13e sous la barre avec un point.

Fracassant retour marinois en 2e Ligue

La reprise du championnat de 2e Ligue neuchâteloise a débouché sur une véritable claque du FC Marin. Pour son premier match depuis sa promotion, les hommes de Pascal Vallat ont étrillé le FC Ticino 7-0 à La Tène. L'autre néo-promu, Coffrane, a en revanche connu la défaite face au Locle 2-1. Dans les autres matches, on relèvera le nul entre Bosna Neuchâtel et Béroche-Gorgier 3-3, la victoire de Bôle sur Auvernier 3-2 dans le derby de Milvignes, et le succès d'Etoile-Sporting sur Audax-Friul 4-1.

Marin prend la tête du classement du championnat grâce à son importante différence de buts. /lre