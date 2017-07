Xamax s’incline avec les honneurs

Neuchâtel Xamax FCS a de nouveau connu la défaite ce jeudi pour son deuxième et dernier match de la Coupe horlogère. Au Stadion Brühl de Granges et devant 4117 spectateurs (à majorité lusitaniens), les « rouge et noir » ont été battus 2-0 par le Benfica Lisbonne. Sur l’ensemble de la rencontre, les Portugais ont été plus tranchants, mais Xamax aurait pu espérer un meilleur sort, surtout en première mi-temps.

Un hors-jeu limite

C'est un Xamax conquérant qui a commencé la rencontre pied au plancher. À la troisième minute, Gaëtan Karlen est lancé dans la profondeur et trompe Julio Cesar d'un lob astucieux. Malheureusement, l'arbitre-assistant siffle injustement un hors-jeu et annule le but. La réaction adverse ne se fait pas attendre avec une action lisboète et Haris Seferovic se fait bousculer dans la surface par le gardien de Xamax Laurent Walthert. L'arbitre dicte un penalty et Jonas le transforme. Cela fait 1-0 à la 4e minute. Cruel.

Premier but de Seferovic

Alors que le match est enlevé et indécis, Xamax fait de belles incursions dans la défense adverse et Karlen, à nouveau, est tout proche d'égaliser à la 11e minute, mais il rate son face-à-face avec le gardien de Benfica. La rencontre est passionnante avec un Neuchâtel Xamax FCS sans complexe. Pourtant, Benfica ne veut pas laisser revenir les Neuchâtelois et c'est le numéro 9 de l’équipe de Suisse Haris Seferovic qui d'un tir croisé vient marquer le 2-0 et inscrit du coup son premier but sous ses nouvelles couleurs. La punition est rude. Si la fin de la première mi-temps continue d'être plaisante, on en restera à 2-0. Un score plutôt sévère au vu de la prestation des « rouge et noir ».

Benfica maîtrise le match

La deuxième mi-temps va alors voir son lot de changements et la rencontre de baisser en intensité malgré quelques belles envolées de part et d’autre. Finalement, c'est Benfica tout en contrôle qui termine ce match devant. Xamax aura même un deuxième but refusé justement à la 88e minute pour un hors-jeu flagrant de Geoffrey Tréand.

Les « rouge et noir » s’inclinent donc, mais avec les honneurs. Pendant une mi-temps, ils auront presque fait jeu égal avec le Benfica, l’une des meilleures équipes d’Europe.

Prochaine étape Aarau

Neuchâtel Xamax FCS termine donc sa préparation estivale sur cette défaite. Le prochain rendez-vous pour Xamax sera vendredi prochain à 20 heures pour la reprise du championnat de Challenge League. Les « rouge et noir » affrontent Aarau à La Maladière. /jha