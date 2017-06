Des tests et une courte défaite pour le premier match amical de Neuchâtel Xamax FCS

Après une semaine d'entraînement, Neuchâtel Xamax FCS disputait déjà son premier match amical dans sa phase de préparation pour la saison prochaine. Les hommes de Michel Decastel affrontaient le FC Thoune samedi après-midi à Belp.

La rencontre s'est soldée par une défaite 1-0 pour les Neuchâtelois mais comme souvent, dans ce genre de matchs ce n'est pas le score qui est le plus important. En effet, l'entraîneur des "rouge et noir" testait deux potentiels renforts pour la saison prochaine, l'attaquant Mohamed Coulibaly, un Franco-Sénégalais qui évolue à Logroñes (un club de troisième division espagnole) et Arbenit Xhemajli un défenseur qui appartient au FC Zurich. le premier nommé a démontré toute sa vitesse et sa puissance pendant cette rencontre, même s'il a manqué une occasion de la tête à 7 mètres des buts adverses qu'il aurait dû concrétiser. De son côté, le défenseur a semblé parfois hésitant. Néanmoins ces deux joueurs vont poursuivre leurs essais en tout cas pour encore une semaine d'entraînement et un match.

Côté formations dans cette rencontre, Michel Decastel avait concocté deux équipes entièrement différentes entre la première et la deuxième mi-temps. L'.équipe de première mi-temps ressemblant plus à une équipe de potentiels titualaires pour la saison prochaine avec Walthert, Kamber, Gomes, Sejmenovic, Xhemajli, Corbaz, Veloso, Texeira, Nuzzolo, Doudin, Coulibaly que celle de la deuxième mi-temps qiu comprenait Jacot, Djuric, Farine, Alic, Goncalves, Tréand, Di Nardo, Nimani, Ramizi, Mulaj, Kilezi, Karlen. Néanmoins après un match tout reste bien sûr ouvert et l'entraîneur tout comme le président ont eu plaisir également à revoir jouer les anciens blessés Corbaz et Farine.

La rencontre s'est déroulée sous un soleil de plomb. Même si le score n'est pas l'objectif premier de ce genre de rencontres, les Xamaxiens peuvent néanmoins nourrir quelques regrets. L'ouverture du score ayant été concédée sur pénalty à la 39e minute suite à une main de Sejmenovic dans les 16 mètres au moment où les hommes de Michel Decastel dominaient largement la rencontre. /dau