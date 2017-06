La mauvaise saison du football loclois

En terme de formation, le FC Le Locle et le FC Ticino ont dénoncé au 1er juin la convention de collaboration qui liait les deux clubs.

Chapitre juniors, le FC Ticino disposera uniquement de juniors C. Et côté infrastructures, il joue et s’entraîne au terrain des Marais réputé pour être « un champ de patates ». A relever encore que la deuxième équipe du club s’est retirée du championnat de 4e ligue. Actuel mentor du FC Auvernier, Delmarque Vilela succèdera à Salvatore Natoli à la tête de l'équipe fanion./mne