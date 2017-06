La Suisse continue de gagner

Six matches et 18 points. L’équipe de Suisse de football continue de faire le plein de points dans la course à la Coupe du monde 2018 en Russie. La Nati est allée gagner 2-0 sur le terrain synthétique des Iles Feroé vendredi soir. Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri ont inscrits les réussites helvétiques.

Les Suisses ont fait le travail. Sans être flamboyants mais jamais en difficulté, ils ont ramené un succès important pour décrocher une qualification pour la Coupe du monde. Granit Xhaka a ouvert le score à la 36e minute alors que les Helvètes dominaient la rencontre depuis le coup d’envoi. Le milieu de terrain d’Arsenal a été imité juste avant l’heure de jeu par Xherdan Shaqiri qui a ainsi mis à l’abri la Nati qui n’aura jamais tremblé.

Avec 18 points après six parties, la Suisse domine le groupe B de qualification. Le Portugal pointe à la deuxième place à trois unité des Helvètes. /jeb