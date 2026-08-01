TdFF: « Je n'ai pas osé lancer le sprint » regrette Noemi Rüegg

Noemi Rüegg a signé une belle 5e place sur la 1ère étape du Tour de France Femmes samedi. La Zurichoise s'est réjouie des sensations qu'elle a ressenties, mais a exprimé des regrets.

Cette première étape lausannoise convenait bien à Noemi Rüegg. Le profil de l'arrivée, idéal pour une puncheuse-sprinteuse comme la Zurichoise, lui laissait miroiter l'espoir d'un grand résultat, le jour de la fête nationale.

'Une course extrêmement difficile'

Il lui a toutefois manqué un tout petit quelque chose pour faire jeu égal avec la meilleure sprinteuse de la planète, la Néerlandaise Lorena Wiebes, vainqueure de l'étape au bout de la côte de Saint-François. 'C’était une course extrêmement difficile, souffle-t-elle. La dernière montée était terriblement rapide dès le départ. Un sprint final monstrueux. Mais je me sentais aussi très bien et j’étais bien placée jusqu’à la fin.'

Il n'a manqué qu'un petit peu de panache pour attaquer plus tôt et peut-être lâcher les sprinteuses. 'Je n’ai pas osé lancer le sprint assez tôt, regrette la double lauréate du Tour Down Under (2025 et 2026). Et à la fin, mes jambes ont lâché. Mais je suis très satisfaite de cette première journée au vu de ces trois derniers mois.'

Après un magnifique début de saison marqué par une deuxième place à Milan-Sanremo en mars et une victoire d'étape sur la Vuelta en mai, Rüegg s'était en effet fracturé la clavicule lors de l'étape suivante du Tour d'Espagne. Une mésaventure qui n'est plus que de l'histoire ancienne.

'Incroyablement reconnaissante'

'J'ai à peine pensé à ma blessure pendant la course. J'ai fermé cette page et j'en ai ouvert une nouvelle. Je me sentais vraiment bien, je n'avais aucune douleur. Et je pense que ma forme est plutôt bonne aussi', se réjouit-elle.

La coureuse de 25 ans égale donc son meilleur résultat sur le Tour de France, elle qui avait déjà terminé 5e lors de la quatrième étape en 2024. De quoi célébrer avec ses proches, qui l'attendaient en nombre à l'arrivée.

'Je suis incroyablement reconnaissante pour tout le soutien de ma famille et de mes amis, qui ont tous fait le déplacement pour me voir. Ça compte vraiment beaucoup, car nous n'avons pas beaucoup de courses en Suisse. Et maintenant, nous avons la plus grande course du calendrier à domicile. C'est fantastique! J'espère que nous pourrons inspirer beaucoup de Suisses et de Suissesses.'

/ATS