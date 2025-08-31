Camille Balanche s'arrêtera en fin de saison

Les Mondiaux 2025 en Valais seront les derniers poLes Mondiaux 2025 en Valais seront les derniers pour Camille Balanche.

La Neuchâteloise de 35 ans va mettre fin à sa carrière de vététiste au terme de la présente saison, a-t-elle annoncé sur son compte Instagram.

'Je me sens incroyablement chanceuse de disputer mes derniers Mondiaux à la maison et j'espère que nous pourrons tous célébrer ensemble là-bas', écrit l'ancienne joueuse de hockey sur glace, qui avait disputé les JO 2010 sous le maillot de l'équipe de Suisse.

Venue sur le tard au VTT de descente (en 2018), la Locloise s'est bâti un palmarès remarquable avec notamment un titre mondial en 2020, une médaille d'argent aux Mondiaux 2023, un sacre européen en 2019 et une victoire au général de la Coupe du monde 2022.

Camille Balanche, dont la carrière en VTT a aussi été marquée par une longue pause forcée due à un traumatisme crânien après une lourde chute en Andorre en août 2023, espère signer un ultime exploit le week-end prochain. Les médailles des épreuves de Downhill seront attribuées dimanche à Champéry.

