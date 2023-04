Ayuso gagne le chrono et prend le maillot

Le maillot jaune change encore d'épaules sur le Tour de Romandie.

Le prodige Juan Ayuso (20 ans/UAE Emirates) s'est adjugé le contre-la-montre de 18,8 km disputé autour de Châtel-St-Denis pour prendre la tête du général à la veille de l'étape-reine Sion - Thyon 2000. Gino Mäder s'est replacé au 12e rang du général.

Troisième de la Vuelta 2022 mais privé de compétition jusqu'à cette Boucle romande cette année en raison d'une tendinite, Juan Ayuso a fait forte impression sur l'exigeant parcours fribourgeois. Vainqueur avec 5'' d'avance sur Matteo Jorgenson vendredi, le Catalan s'impose ainsi comme l'homme à battre dans ce 76e TdR.

Troisième plus jeune coureur de l'histoire à s'adjuger une étape du Tour de Romande, Juan Ayuso devance de 0''18 Matteo Jorgenson (2e) et de 0''19 le champion du monde du contre-la-montre Tobias Foss (3e) au classement général. Nelson Oliveira et Adam Yates suivent, à respectivement 22 et 30 secondes du nouveau leader.

Gino Mäder a signé la meilleure performance suisse du jour, mais n'était guère satisfait. Le Bernois, 2e du Tour de Romandie 2022, a concédé 25 secondes au cours d'une étape qui passait par les Paccots. Le grimpeur de la Bahrain est désormais aussi le meilleur Helvète au général avec sa 12e place. Il pointe à 41'' d'Ayuso.

La bataille s'annonce somptueuse

Ce Tour de Romandie se jouera samedi lors de son étape-reine, entre Sion et Thyon 2000, sur 161 km. La bataille entre les grimpeurs s'annonce somptueuse: le Jurassien Yannis Voisard, 20e et deuxième meilleur Suisse au général, n'accuse ainsi que 1'07'' de retard sur Juan Ayuso.

Le parcours de samedi comprend trois montées de première catégorie pour un dénivelé total de 4345 m. Au 45e kilomètre, les coureurs passeront au sommet d'Anzère, puis ils enchaîneront avec la côte de Suen (km 118) avant d'en découdre pour la victoire dans la montée de 19 km vers Thyon 2000.

/ATS