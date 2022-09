Deux podiums neuchâtelois au Chasseron

Joli tir groupé pour les Neuchâtelois à la Coupe du Chasseron. Julien Vuillomenet et Émilien Barben ont pris respectivement les deuxièmes et troisièmes places dimanche matin à l’occasion de la 32e édition de l’épreuve cycliste. Mais les régionaux n’ont rien pu faire face au vainqueur de Sigriswil, Hansueli Stauffer qui a avalé les 35 kilomètres au programme et les trois boucles du tracé en 1h50’58’’. À noter la quatrième place du multiple vainqueur de la compétition, Nicolas Lüthi.

Chez les dames, la Française Estelle Morel l’a emporté en 2h15’15’’. Elle devance deux Neuchâteloises : Pauline Roy de 4 minutes et la triathlète Loanne Duvoisin de plus de huit minutes.





Lüthi en tête au général

Cette 32e Coupe du Chasseron comptait également pour la 11e et avant-dernière étape de la West Bike Cup. Au classement, Nicolas Lüthi mène le bal devant Julien Vuillomenet. Côté féminin, c'est la vététiste de Saint-Blaise Dounia Challandes, 6e ce dimanche, qui occupe la place de leader. La dernière étape de cette compétition se disputera le dimanche 11 septembre à Tramelan. /gjo