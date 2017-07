L'étape du 14 juillet revient à un Français

Warren Barguil (Sunweb) a remporté la 13e étape du Tour de France entre St-Girons et Foix (101 km) pour la deuxième étape dans les Pyrénées. Fabio Aru (Astana) conserve le maillot jaune.

Sur une étape courte et forcément nerveuse, le coureur né à Hennebont dans le Morbihan a laissé les Espagnols Contador et Landa partir en éclaireurs dans la deuxième des trois ascensions. Puis dans le Mur de Péguère, classé hors catégorie, le porteur du maillot à pois de meilleur grimpeur a refait son retard en emmenant Nairo Quintana sur le porte-bagages. Passé en tête de la dernière ascension, Barguil a attendu son heure au sprint pour signer son premier succès sur le Tour.

Les quatre échappés ont refait une partie de leur retard au général et un regroupement s'est opéré puisque le groupe maillot jaune avec Aru, Froome, Uran et Bardet est arrivé avec 1'48 de retard. Huitième du classement, Quintana n'est plus qu'à 2'07 d'Aru.

Samedi, le peloton partira de Blagnac dans la banlieue de Toulouse pour rejoindre Rodez. Un périple de 181,5 km avec un profil plutôt accidenté sur les cent derniers kilomètres. /ats-dsa