Et de cinq pour Marcel Kittel

Une nouvelle victoire pour Marcel Kittel.

Le sprinter allemand a remporté la 11e étape du Tour de France disputée entre Eymet et Pau sur 203,5 km. Le coureur allemand a devancé sur la ligne le Néerlandais Dylan Groenewegen et le Norvégien Edwald Boasson Hagen. Il s’agit de la 5e victoire de Marcel Kittel sur ce tour 2017 et désormais 14 victoires en tout sur la Grande Boucle.

Coureur malheureux du jour, le Polonais Maciej Bodnar, rescapé d'une longue échappée, a été repris par le peloton dans le dernier kilomètre, après avoir très bien résisté.

Au classement général, le maillot jaune reste sur les épaules de Chris Froome.

La 12e étape arrivera jeudi sur les hauteurs des Pyrénées à Peyragudes, au bout de six ascensions et 214,5 kilomètres à partir de Pau. /jha-ats