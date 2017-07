Le triplé pour Marcel Kittel

Et de trois pour Marcel Kittel au Tour de France 2017. Le cycliste allemand de la formation Quickstep a remporté la 7e étape de la Grande Boucle vendredi en fin de journée entre Troyes et Nuits-Saint-Georges en Bourgogne. La victoire s’est jouée d'extrême justesse au sprint après 214 kilomètres. Il a d’ailleurs fallu recourir à la photo-finish pour départager l'Allemand et son dauphin, le Norvégien Edvald Boasson Hagen. Grâce à ce succès, Marcel Kittel s'empare du maillot vert de meilleur sprinter. Il s’est ainsi adjugé un 12e succès sur le Tour de France et égale ainsi son compatriote Eric Zabel. Le Britannique Chris Froome conserve son maillot jaune de leader du classement général. Samedi, la 8e étape mènera le peloton de Dole à la Station des Rousses sur 187 kilomètres. /bbo