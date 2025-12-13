SB League: Union Neuchâtel fait chuter Fribourg

Fribourg Olympic au tapis ! Après dix victoires de rang, le leader SB League a chuté samedi sur le parquet d'une jeune et surprenante équipe d'Union Neuchâtel (79-74).

Les Unionistes, qui menaient de 12 points à la mi-temps auraient pourtant pu tout perdre suite au réveil de l'ogre fribourgeois. Les joueurs de Thibaut Petit sont en effet revenus fort après la pause, marquant 30 points lors du troisième quart pour mener d'une longueur après 30 minutes.

Mais la jeune troupe de Chad Timberlake, qui a succédé au très formateur Mitar Trivunovic, parti à la Fédération suisse, a fait preuve de beaucoup de sang-froid pour faire la différence dans le 'money-time'. Le meneur américain Justin Hill, qui a marqué 10 de ses 24 points dans le dernier quart, aura été décisif.

Dans les autres matches, le champion en titre Genève a assuré face à Pully-Lausanne (88-71), tandis que la lanterne rouge Lugano a signé une importante victoire contre Nyon (72-68). Au classement, Fribourg ne compte plus que deux points d'avance sur les Lions et six sur son bourreau neuchâtelois.

/ATS