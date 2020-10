Les Lions s'imposent à Monthey

Les Lions de Genève ont parfaitement entamé le championnat 2020/2021 de LNA.

Les hommes du coach Andrej Stimac ont même réussi un carton (89-48) sur le parquet de Monthey-Chablais, qui jouait également son premier match de la saison lors de cette 3e journée.

Le capitaine Tim Derksen (19 points en 20' passées sur le terrain) et ses équipiers ont totalement maîtrisé leur sujet dans le huis clos du Reposieux, forçant la décision d'entrée de jeu. Ils menaient ainsi 10-0 après un peu plus de 2'30'', grâce notamment aux 5 points du shooteur Roberto Kovac.

Boncourt a pour sa part décroché sa deuxième victoire en trois sorties en dominant 87-69 les Starwings dans le deuxième match disputé samedi. Les 24 points du meneur de la Red Team Devin Cooper ont fait particulièrement mal aux Rhénans, dont la mise en quarantaine avait provoqué le report des deux premiers matches.

Les championnats de LNA masculine et féminine vont par ailleurs se poursuivre malgré l'évolution sanitaire, ont décidé les clubs et Swiss Basketball samedi. La LNB messieurs se mettra en revanche également en pause après ce week-end.

Swiss Basketball souligne qu'un remaniement des calendriers est prévu 'afin de limiter au mieux l'impact du huis clos imposé dans certains cantons', avec inversion des rencontres et modification des lieux. Les quarantaines imposées aux Lugano Tigers, aux Starwings et désormais à Nyon en LNA messieurs, ainsi qu'à Genève Elite et Nyon en LNA dames, l'obligent de toute manière déjà à revoir sa copie.

Contrainte d'interrompre la LNB messieurs en raison de 'la suspension des activités dans les cantons de Fribourg et de Vaud', Swiss Basketball assure suivre 'la situation de près et rester en contact avec ses clubs de manière continue'. Elle réévaluera la situation fin novembre, voire plus rapidement en fonction des décisions de la Confédération.

