Robertson et De la Fuente restent à Union Neuchâtel

Union Neuchâtel s’active en coulisse. Le comité du club de la Riveraine annonce dimanche la prolongation de deux joueurs de son cinq de base. Le pivot de l’ile de la Grenade, Arkim Robertson, a été engagé pour une année supplémentaire par le club de Swiss Basketball League.

La saison dernière, il a tourné avec une moyenne de 7,9 rebonds, 1 assist, 1,4 ballon récupéré, 1,3 contre et 11,8 points par match.





De la Fuente fidèle aussi

Encore sous contrat, la révélation des joueurs de moins de 23 ans du championnat la saison dernière, Juan Esteban de la Fuente restera également unioniste la saison prochaine. De nationalité argentine et suisse, le basketteur de 22 ans évolue aux postes 2 et 3. Lors de la saison écoulée, il a capté 4,1 rebonds, distribué 2 passes décisives et marqué 13,6 points par match. /comm-gjo