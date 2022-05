Union Neuchâtel en finale !

Union Neuchâtel crée l’exploit et se qualifie pour la finale. Au terme d’une nouvelle performance de haut vol, les hommes de Mitar Trivunovic sont venus à bout de Massagno 76-73 mardi soir à La Riveraine, devant 1'360 spectateurs. Ils remportent ainsi 3-1 leur série de demi-finale des play-off de Swiss Basketball League. Un bel exploit pour l’équipe neuchâteloise qui disputera la troisième finale de championnat de son histoire après 2015 et 2016. La série pour le titre se jouera dès samedi contre Fribourg Olympic, vainqueur des Lions de Genève dans l’autre demi-finale.

Duel serré à souhait

Quel suspense encore, quelle série aussi, quel match à nouveau d’Union Neuchâtel ! Dans une ambiance de feu, les Unionistes ont réussi à déjouer une fois de plus (pour la troisième fois consécutive), l’expérimentée et talentueuse formation tessinoise. Les hommes de Mitar Trivunovic n’ont jamais compté plus de huit points d’avance. Mais ils ne se sont jamais laissés dépasser de plus d’une unité. Ils ont livré un match plein de la première à la dernière seconde et on connaît toute l’importance des dernières secondes en basketball. Deux mots permettent de résumé la prestation victorieuse des Unionistes : intensité et défense. C’est ce que retient aussi le capitaine Bryan Colon.