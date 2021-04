Voyage pour beurre d'Union au Tessin

Union Neuchâtel n’a pas vraiment eu droit au chapitre ce samedi au Tessin dans le cadre du championnat de Swiss Basketball League. L’équipe de Mitar Trifunovic s’est inclinée contre Massagno sur le score de 85-64. Elle perdait déjà de onze points à la pause (44-33). Mais les Tessinois ont surtout fait la différence dans le troisième quart temps sous l'impulsion de l'inusable Dusan Mladjan, qui a inscrit douze points en l'espace de ces dix minutes après la pause : il a notamment aligné trois paniers à trois points.

Il est vrai qu'Union Neuchâtel n’a jamais réussi à rivaliser avec son adversaire. Deuxième du classement, les Tessinois sont tout simplement apparus plus forts et plus homogènes. Ils avaient déjà fessé les Neuchâtelois, trois semaines plus tôt, en demi-finales de la SBL Cup.

Union définitivement quatrième

Au classement de la Swiss Basketball League, Union Neuchâtel conserve définitivement sa quatrième place de la saison régulière. Il reste à savoir contre qui les Unionistes tomberont en quarts de finale des play-off. Il leur reste trois matches à disputer avant les séries finales. /mne