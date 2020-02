Prolongation de contrat en vue avec Daniel Goethals

Le contrat entre Daniel Goethals et Union Neuchâtel sera certainement prolongé : c’est le site belge d’actualité en ligne, lavenir.net, qui en fait état. Les discussions sont en effet bien avancées entre les deux parties concernées reconnaît le président d’Union Neuchâtel, Andrea Siviero, joint mardi matin par téléphone. Le contrat n’est pas encore signé mais sa prolongation devrait porter sur deux saisons supplémentaires soit jusqu’au terme de l’exercice 2022 – 2023. Daniel Goethals est déjà au bénéfice d’une entente de deux ans et l’intéressé affirme aussi « se plaire en Suisse et plus particulièrement à Neuchâtel ». L’objectif des dirigeants unionistes est bien évidemment de conserver un entraîneur qui livre du très bon travail, pour ne pas dire plus, depuis son arrivée à La Riveraine au début de cette saison.

Avec « ses gamins », comme Daniel Goethals aime lui-même à le dire, le coach belge a déjà obtenu des résultats qui ont surpris l’ensemble de la sphère orange helvétique. C'était par exemple le cas samedi et dimanche dernier lors du final four de la SBL Cup : après avoir éliminé les Lions de Genève en demi-finale, Union Neuchâtel a longtemps tenu tête à Fribourg Olympic en finale.

La prolongation du contrat de Daniel Goethals constituerait un premier pas en vue de concrétiser le projet du club, qui porte sur trois, quatre ans : à savoir, pour obtenir un trophée, développer une équipe de manière pérenne avec de jeunes joueurs. La seconde étape consistera à conserver, autour de Daniel Goethals, ces gamins doués et travailleurs, ce qui n'est pas encore acquis. /mne