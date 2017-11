Union Neuchâtel s'incline sur le fil

Perdre un match dans le temps règlementaire alors que le score est de 79 partout au buzzer, on tient sans doute là une bonne définition de « l'épilogue cruel ». Terrible scénario vécu par Union Neuchâtel qui s'est incliné ce samedi 80-79 à La Riveraine face à Lugano en Swiss Basketball League.

On joue les dernières secondes et Tayloe Taylor a la balle de la gagne entre les mains. Son shoot en déséquilibre est repoussé par le cercle et le meneur tessinois Dominique Rambo se saisit du rebond au buzzer. Mais l'Américain, percuté en l'air par un Neuchâtelois, s'effondre... et obtient les lancers francs de la gagne. « J'étais déjà en train de préparer ma causerie en vue des prolongations », confiera le coach neuchâtelois Vladimir Ruzicic après le match.

Rambo rate le premier lancer franc mais ne tremble pas sur le second malgré les huées de La Riveraine. Les Unionistes, groggys, ont le regard perdu dans le vide.

Union concède trop de rebonds offensifs

Un choc qui aura tenu toute ses promesses, jusque dans ces dernières secondes aussi folles qu'assassines. Mais il serait réducteur de dire que les basketteurs Neuchâtelois ont perdu la bagarre sur ce coup du sort. Les hommes de Vladimir Ruzicic ont sombré au rebond sous leur panier, laissant ainsi 22 rebonds offensifs à leurs adversaires. Un chiffre qui pèse lourd dans la balance. James Padgett, 29 points, et l'ancien unioniste Florian Steinmann, 21 points, ont parfaitement su exploiter cet attentisme neuchâtelois.

Neuchâtel ne parvient pas à battre les cadors

Union aura tout de même tenu la dragée haute à des Tessinois à qui tout réussit et qui enchaînent là une cinquième victoire de rang. Mais les Neuchâtelois ont montré aussi qu'ils doivent encore consolider quelques secteurs de leur jeu pour pouvoir battre ces grosses cylindrées.

Le constat est là, les trois défaites ont été concédées contre Fribourg, Genève et Lugano, les trois premiers au classement. Le club du littoral rétrograde au 5e rang de la Swiss Basketball League avant de se déplacer à Monthey samedi prochain. /jpi