Une victoire et un renfort pour Union

Après deux défaites de rang, Union Neuchâtel a regoûté à la victoire samedi à la Riveraine. Devant un bon millier de spectateurs, les Neuchâtelois se sont imposés 90-84 après prolongation face au BBC Monthey lors de la 20e journée de Ligue nationale A de basketball.

Au bout du suspense

La troupe de Manu Schmitt n'a pas eu la tâche facile face à des Valaisans largement amoindris par les blessures. Emmenée par un Markel Humphrey presque héroïque -il a joué l'intégralité de la rencontre- l'équipe chablaisienne a pratiquement fait jeu égal avec les Neuchâtelois.

Après un début de rencontre extrêmement serré, on pensait que les locaux avaient fait le plus dur en rentrant aux vestiaires avec un avantage de 6 points. C'était sans compter sur un nouveau passage à vide des Unionistes qui ont encaissé 13 points consécutif (!) au milieu du troisième quart-temps. Heureusement, l'équipe de Manu Schmitt a cette fois-ci trouvé les ressources de revenir et aurait même pu s'imposer en fin de match. Mais au courage, l'équipe de Monthey est parvenu à recoller au score à moins de 10 secondes du terme de la rencontre.

En prolongation, Union Neuchâtel a très vite pris l'avantage, pour cette fois-ci ne pas le perdre.

David Rasmeyer en renfort