Vinzenz Buff 15e, un Britannique sacré

Seul Helvète en lice dans les épreuves olympiques de skeleton, Vinzenz Buff a décroché la 15e ...
Photo: KEYSTONE/AP/Alessandra Tarantino

Seul Helvète en lice dans les épreuves olympiques de skeleton, Vinzenz Buff a décroché la 15e place vendredi soir à Cortina.

Le titre est revenu au Britannique Matt Weston (28 ans), double champion du monde (2023, 2025), qui a survolé les débats pour devancer de 0''88 son dauphin allemand Axel Jungk.

Vinzenz Buff, 16e après les deux premières descentes effectuées la veille, a gagné un rang à l'issue de la troisième manche. Le Grison de 24 ans l'a conservé après son quatrième 'run', concédant au final plus de 4 secondes au nouveau champion olympique. Avant tout là pour apprendre, il espère être en mesure de jouer le podium dans quatre ans dans les Alpes françaises.

/ATS
 

