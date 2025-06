Une marée rouge a marché à Berne pour soutenir le FC Bienne

Les supporters du FC Bienne ont convergé vers la capitale dimanche matin, plusieurs heures avant le début de la finale de la Coupe de Suisse de football. Un cortège organisé entre la gare de Berne et le stade du Wankdorf a réuni plus de 1000 supporters seelandais.

Les fans s'étaient donné rendez-vous plusieurs heures avant le match à la gare de Bienne et ont embarqué à bord de trois trains spéciaux aux alentours de 08h30. Bien que les Seelandais - premier club de 3e division à accéder à la finale de la Coupe de Suisse - soient loin de partir avec les faveurs de la cote contre Bâle, plusieurs de leurs partisans ont confié à l'agence de presse Keystone-ATS croire au 'miracle'.

Bien qu'ils aient déjà éliminé deux clubs de Super League (Lugano en quarts et Young Boys en demi-finale), la tâche devrait s'avérer encore plus difficile pour les Biennois contre le tout frais champion suisse. 'S'ils gagnent, la ville va exploser', a renchéri un fan seelandais.

12'000 fans

Alors que le club évolue devant quelques centaines de spectateurs en championnat, ils seront 12'500 à soutenir le FC Bienne ce dimanche au Wankdorf (coup d'envoi à 14h00) pour la finale de la 100e Coupe de Suisse. Dans le cortège, plusieurs supporters ont parlé de la portée historique de cette partie. 'Je n'ai jamais vécu ça, s'est enthousiasmé un fan de la première heure. Il faudra tenir le 0-0 le plus longtemps possible pour créer l'exploit, mais j'y crois! En tous cas, il faut savourer ce moment.'

Parti de la gare de Berne, le cortège a effectué une pause d'une heure à la Kornhausplatz. L'ambiance y était détendue et bon enfant. 'Cela met du baume au coeur après la saison difficile du EHC Bienne, l'équipe de hockey sur glace, a expliqué un autre fan.

La foule s'est ensuite remise en marche jusqu'au stade, au son de 'Allez Bienne, allez' et de 'Ici c'est Bienne'. Chants et chorégraphie ont rythmé la petite heure de marche, alors que banderole, drapeaux et fumigènes étaient de sortie. La grande majorité des fans avait revêtu les T-shirts rouges vendus pour l'occasion.

