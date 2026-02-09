Une défaite pour terminer pour les Schwaller

Les époux Yannick et Briar Schwaller-Hürlimann ont conclu le tournoi olympique de double mixte ...
Une défaite pour terminer pour les Schwaller

Une défaite pour terminer pour les Schwaller

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Les époux Yannick et Briar Schwaller-Hürlimann ont conclu le tournoi olympique de double mixte sur une défaite, leur cinquième en neuf matches.

Le duo helvétique s'est incliné 8-4 devant le Canada lundi en fin de matinée.

Yannick Schwaller aura l'occasion de se reprendre avec la Team Genève, qui a les moyens d'aller chercher une médaille dans le tournoi de curling 'classique' dès mercredi. Le CC Aarau de la skip Silvana Tirinzoni fera pour sa part des favoris chez les dames, dont le tournoi débutera vendredi.

/ATS
 

Actualités suivantes

JO de Milan-Cortina : le suivi en direct

JO de Milan-Cortina : le suivi en direct

Autres sports    Actualisé le 09.02.2026 - 11:10

Martin Pfister: « Je suis très motivé de soutenir les JO 2038 »

Martin Pfister: « Je suis très motivé de soutenir les JO 2038 »

Autres sports    Actualisé le 09.02.2026 - 09:07

Un deuxième sacre pour les Seattle Seahawks

Un deuxième sacre pour les Seattle Seahawks

Autres sports    Actualisé le 09.02.2026 - 05:56

Combiné par équipe: la paire Odermatt/Meillard favorite

Combiné par équipe: la paire Odermatt/Meillard favorite

Autres sports    Actualisé le 09.02.2026 - 07:52

Articles les plus lus

Un deuxième sacre pour les Seattle Seahawks

Un deuxième sacre pour les Seattle Seahawks

Autres sports    Actualisé le 09.02.2026 - 05:56

Combiné par équipe: la paire Odermatt/Meillard favorite

Combiné par équipe: la paire Odermatt/Meillard favorite

Autres sports    Actualisé le 09.02.2026 - 07:52

Mathilde Gremaud en favorite du slopestyle

Mathilde Gremaud en favorite du slopestyle

Autres sports    Actualisé le 09.02.2026 - 07:52

Martin Pfister: « Je suis très motivé de soutenir les JO 2038 »

Martin Pfister: « Je suis très motivé de soutenir les JO 2038 »

Autres sports    Actualisé le 09.02.2026 - 09:07

Un deuxième sacre pour les Seattle Seahawks

Un deuxième sacre pour les Seattle Seahawks

Autres sports    Actualisé le 09.02.2026 - 05:56

Combiné par équipe: la paire Odermatt/Meillard favorite

Combiné par équipe: la paire Odermatt/Meillard favorite

Autres sports    Actualisé le 09.02.2026 - 07:52

Mathilde Gremaud en favorite du slopestyle

Mathilde Gremaud en favorite du slopestyle

Autres sports    Actualisé le 09.02.2026 - 07:52

Gremaud et des duos de choc visent l'or

Gremaud et des duos de choc visent l'or

Autres sports    Actualisé le 09.02.2026 - 07:53

La Suisse fait chuter les Britanniques en curling mixte

La Suisse fait chuter les Britanniques en curling mixte

Autres sports    Actualisé le 08.02.2026 - 21:05

Mathilde Gremaud en favorite du slopestyle

Mathilde Gremaud en favorite du slopestyle

Autres sports    Actualisé le 09.02.2026 - 07:52

Gremaud et des duos de choc visent l'or

Gremaud et des duos de choc visent l'or

Autres sports    Actualisé le 09.02.2026 - 07:53

La France sacrée en relais mixte, la Suisse 10e

La France sacrée en relais mixte, la Suisse 10e

Autres sports    Actualisé le 09.02.2026 - 07:54