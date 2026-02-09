Ski alpin: Vonn souffre d'une fracture complexe du tibia

Lindsey Vonn s'est fracturé le tibia lors de sa chute dans la descente olympique à Cortina d'Ampezzo. L'Américaine de 41 ans l'a annoncé lundi soir sur Instagram.

'Malheureusement, j'ai subi une fracture complexe du tibia qui, bien que stable pour le moment, nécessite plusieurs opérations pour être complètement soignée', a écrit Vonn.

Malgré la douleur intense, elle dit 'ne rien regretter'. Son ligament croisé rompu à la suite de sa sortie de piste à Crans-Montana n'a rien à voir avec sa chute, a souligné Vonn. 'J'étais simplement trop près de ma ligne de douze centimètres lorsque mon bras droit s'est coincé dans la porte.' Pouvoir se présenter dans le portillon de départ dimanche a été 'un sentiment incroyable que je n'oublierai jamais', a-t-elle ajouté.

'Savoir que j'étais là et que j'avais une chance de gagner était déjà une victoire en soi', a poursuivi Vonn. 'Je savais aussi que les courses sont risquées. C'était et cela restera toujours un sport incroyablement dangereux.'

/ATS