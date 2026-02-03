Ski alpin: Vonn sera en lice avec une attelle au genou

L'Américaine Lindsey Vonn (41 ans) participera bien aux Jeux olympiques de Milan - Cortina. Elle skiera malgré une rupture totale du ligament croisé antérieur du genou gauche.

'J'ai confiance dans le fait que je pourrais courir dimanche (jour de la descente olympique, NDLR)', a expliqué Vonn, l'une des stars attendues de ces Jeux, lors d'une conférence de presse à Cortina d'Ampezzo. L'Américaine s'est blessée vendredi en chutant lourdement lors de la descente de Crans-Montana.

Déséquilibrée à la réception d'un saut, la championne a chuté, puis a glissé sur plusieurs dizaines de mètres avant d'être stoppée par des filets de sécurité. Après une longue pause, elle a pu rallier l'aire d'arrivée sur ses skis, avant d'annoncer qu'elle était blessée au genou gauche sans donner plus de précisions.

Avec une attelle

'Lors de ma chute à Crans-Montana, je me suis complétement rompu mon ligament antérieur croisé, je me suis abimé le ménisque, on ne sait pas si c'est dû à la chute elle-même', a-t-elle détaillé. 'Nous avons fait beaucoup de soins, nous avons consulté des médecins, je suis allée à la salle et aujourd'hui, j'ai skié, mon genou tient bon, je me sens forte', a poursuivi la championne olympique 2010 de descente qui a précisé qu'elle porterait une attelle.

'Je ne suis pas dans la situation dans laquelle j'aurais aimé être, mais je serai au départ (...) C'est dur pour moi de perdre confiance en moi, ce n'est pas la première fois que ce genre de choses m'arrive', a insisté Vonn qui avait été victime d'une blessure similaire avant les JO 2014 auxquels elle n'avait pas pu participer.

Vonn a indiqué qu'elle ne savait pas si elle allait prendre au combiné par équipes le 8 février et au super-G le 12 février: 'Mon intention est de courir toutes ces courses, mais on en saura plus après la descente'.

Prothèse en titane

Lindsey Vonn est revenue à la compétition spécialement pour les JO 2026 qui se déroulent sur l''Olimpia delle Tofane', l'une des ses pistes préférées. Elle s'y est imposée à douze reprises durant sa carrière sur un total de 84 victoires en Coupe du monde.

L'Américaine, quadruple lauréate du globe de no 1 mondiale, avait mis un terme à sa carrière en 2019, en raison notamment de douleurs insupportables au genou droit, plusieurs fois blessé. Mais après la poste d'une prothèse en titane, la skieuse de Vail a fait l'hiver dernier à la surprise générale un retentissant retour à la compétition.

Cette saison, Vonn a disputé neuf courses, en a remporté deux et n'a jamais quitté le podium sauf lors du super-G de St Moritz (4e) et à Crans-Montana donc.

