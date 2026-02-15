Poursuite: Un Suédois sacré, les Suisses largués

Martin Ponsiluoma a remporté le titre olympique de la poursuite, s'offrant ainsi un premier ...
Photo: KEYSTONE/EPA/PIERRE TEYSSOT

Martin Ponsiluoma a remporté le titre olympique de la poursuite, s'offrant ainsi un premier sacre dans des Jeux. Bien placés après le sprint, les Suisses ont manqué leur affaire dans cette course.

Vice-champion olympique de la mass-start en 2022 à Pékin, Martin Ponsiluoma s'est imposé avec 20''6 d'avance sur son dauphin norvégien Sturla Holm Laegreid et 29''7 sur le Français Emilien Jacquelin (3e). Le Suédois de 30 ans permet aussi à son pays de débloquer son compteur de médailles dans ces JO 2026.

Cette poursuite n'a pas souri aux Suisses, rapidement pénalisés par leurs fautes commises sur le pas de tir. Sebastian Stalder, 15e de la poursuite, a fini 26e à plus de trois minutes. Il a devancé d'une seconde Niklas Hartweg (27e), qui a manqué cinq fois la cible. Joscha Burkhalter, qui avait terminé 14e du sprint, s'est classé 33e de cette poursuite dans laquelle il a commis quatre fautes.

/ATS
 

