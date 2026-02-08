Petra Vlhova bel et bien de retour à Cortina

Petra Vlhova fait bel et bien son retour sur les pistes à l'occasion des JO 2026, après une ...
Petra Vlhova bel et bien de retour à Cortina

Petra Vlhova bel et bien de retour à Cortina

Photo: KEYSTONE/AP/GIOVANNI AULETTA

Petra Vlhova fait bel et bien son retour sur les pistes à l'occasion des JO 2026, après une très longue pause forcée. La Slovaque participera au combiné par équipe et au slalom à Cortina.

Cela fait plus de deux ans que Petra Vlhova n'a pas participé à une course. En janvier 2024, elle s'était déchiré le ligament croisé et le ligament interne du genou droit lors d'une chute en géant devant son public à Jasna. Sa longue absence est aussi due à des complications dans le processus de guérison. En mars dernier, elle a dû subir une nouvelle opération à son genou blessé.

'Vivre avec ce genou a rendu même le quotidien difficile. C'est dur. Mais je suis prête à me battre à nouveau', écrivait alors Vlhova, aujourd'hui âgée de 30 ans, sur les réseaux sociaux. Il y a quatre ans, elle était devenue championne olympique de slalom.

/ATS
 

