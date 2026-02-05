Odermatt, Rast et Cie en quête d'exploits

Après avoir obtenu 15 médailles en 2018 et en 2022, Swiss Olympic n'affiche pas d'objectif chiffré avant les Jeux olympiques de Milan-Cortina. Mais les candidats sont nombreux et aguerris.

Pas moins de 116 titres seront décernés lors des Jeux de Milan-Cortina (6-22 février). La Suisse sera représentée dans 14 des 16 disciplines sportives au programme. Ce large éventail permet d'espérer un nombre de médailles similaire à celui des derniers Jeux d'hiver, voire supérieur si les étoiles s'alignent.

Avec 175 athlètes, la délégation suisse est non seulement la plus grande de tous les temps pour des Jeux d'hiver, mais elle comprend aussi de solides têtes d'affiche. Huit des onze médaillés de Pékin 2022 sont ainsi toujours de la partie et sauront faire parler leur expérience, comme la Vaudoise Fanny Smith en skicross.

Et les surprises ne sont pas à exclure dans le contexte si particulier des Jeux olympiques. Des noms comme Marie-Theres Nadig, Sonny Schönbächler, Gian Simmen, Simon Ammann ou Tanja Frieden en sont de parfaits exemples dans le camp suisse.

Stars, favoris et espoirs

Marco Odermatt a sans aucun doute le plus grand potentiel pour devenir l'un des visages marquants de ces Jeux. Le champion olympique 2022 de géant peut raisonnablement envisager trois titres. Le Nidwaldien pointe d'ailleurs en tête de la Coupe du monde dans les trois disciplines (descente, géant et super-G).

Mais Odi n'est pas seul. L'équipe de Suisse de ski alpin s'appuie sur trois autres champions du monde individuels avec Franjo von Allmen (descente), Loïc Meillard (slalom) et Camille Rast (slalom). Alexis Monney en descente, Loïc Meillard en géant ou pourquoi pas Tanguy Nef en slalom ont aussi des ambitions légitimes.

Et la Suisse ne comptera pas que sur ses skieuses et skieurs alpins. En curling, tant la Team Genève de Benoît Schwarz-Van Berkel que le CC Aarau ont des arguments à faire valoir. Finaliste malheureuse des deux derniers Mondiaux, l'équipe de Suisse messieurs de hockey sur glace rêve de briller enfin sur la scène olympique avec le concours de toutes ses stars de NHL.

Douze ans après leur sensationnelle médaille de bronze, le chef de mission Ralph Stöckli croit par ailleurs à nouveau en un exploit des hockeyeuses. Il estime en outre que l'attente d'une première médaille suisse en bobsleigh depuis 2014 et l'or de Beat Hefti en bob à deux pourrait prendre fin.

Avec quatre champions olympiques de 2022

Sur les sept champions olympiques suisses de Pékin, quatre sont toujours sur le devant de la scène. Outre Odermatt, la freestyleuse Mathilde Gremaud fait également partie des prétendantes au podium. La skieuse fribourgeoise, qui possède déjà un set complet de breloques olympiques, vise un métal en Big Air et en slopestyle.

Un nouveau triomphe du champion olympique de skicross Ryan Regez et de la championne olympique de descente Corinne Suter, laquelle est toujours en quête de ses meilleures sensations après une chute à l'entraînement en décembre, serait en revanche une surprise. Tous deux ont connu des difficultés cette saison.

Mais Corinne Suter n'aura au moins pas perdu sa course contre la montre. Ses coéquipières Lara Gut-Behrami et Michelle Gisin ont dû abandonner leur rêve olympique après avoir chuté très tôt dans la saison. Avec le retraité Beat Feuz, ce sont donc trois champions olympiques de 2022 qui manquent à l'appel.

La tradition de la nouveauté

Le CIO a apporté plusieurs modifications au programme des 25e Jeux d'hiver, notamment en ski alpin. Le Team Event a été supprimé, et le combiné individuel remplacé par un combiné par équipe pour les dames et les messieurs. Une épreuve qui a rapporté quatre médailles aux Mondiaux 2025, avec un triplé chez les messieurs.

Nouvelle discipline ajoutée par rapport à Pékin 2022, le ski alpinisme pourrait par ailleurs aussi apporter son lot de bonnes surprises dans le camp suisse. Marianne Fatton était ainsi devenue championne du monde de sprint en 2025 à Morgins, Jon Kistler s'étant paré de bronze dans la même épreuve. Et la Suisse a l'habitude de briller dans les nouvelles disciplines...

/ATS