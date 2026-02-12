Malorie Blanc peut-elle refaire le coup de Crans?

L'équipe de Suisse dames n'a pas le même taux de réussite que les hommes. Victorieuse du super-G de Crans-Montana, Malorie Blanc peut cependant réaliser peut-être un exploit lors du super-G olympique.

Car 'exploit' ne serait pas un mot galvaudé compte tenu des résultats en vitesse dans les Dolomites du côté des Suissesses. Mais qui sait? A St-Moritz, la Valaisanne de 22 ans avait mieux réussi en super-G (6e) qu'en descente (13e et 19e). A Crans, elle avait terminé 19e de la descente avant de remporter sa première victoire sur le circuit de Coupe du monde en super-G.

A l'instinct, 'Malo' donne l'impression d'être un peu plus à l'aise. Seulement à Cortina, la skieuse d'Anzère redit son plaisir d''observation et de découverte'. Néophyte aux Jeux, Malorie Blanc ne compte pas une expérience gigantesque. On rappelle que la championne du monde juniors de super-G 2024 ne fait partie du Cirque blanc que depuis janvier de l'année passée. Elle avait connu des débuts fracassants en prenant la 2e place de la descente de St-Anton et la 9e du super-G.

Une fatigue mentale à gérer

Jusqu'à présent, le défi représenté par cette Olimpia delle Tofane semble un poil trop grand pour elle. Même si elle trouve cette piste 'vraiment intéressante', il faudrait s'engager davantage dans les courbes rapides et tenir mieux et plus longtemps la position de recherche de vitesse sur les parties planes. La Valaisanne se montre pourtant convaincue d'avoir fait des progrès dans ce domaine. Sa victoire à Crans-Montana est là pour le rappeler.

Après Crans-Montana, Malorie Blanc a dû digérer et se reposer. 'Ca m'a vraiment fait du bien de me reposer à la maison, a-t-elle confié. C'était vraiment important de pouvoir récupérer physiquement, mais surtout psychologiquement. Une fois à la maison, je crois que j'avais dormi. J'ai vraiment fait la larve parce que c'était ce qu'il me fallait, je crois, après une journée pareille. J'ai fait tout tranquille, j'ai essayé de ralentir un peu le rythme de vie et ça m'a fait du bien.'

20e de la descente olympique dimanche, Malorie Blanc fut la moins performante des quatre athlètes helvétiques. Elle n'a donc pas été sélectionnée pour le combiné par équipe. 'Nous avons constaté une fatigue mentale chez Malorie ces derniers jours', avait déclaré le coach Beat Tschuor pour expliquer cette décision.

Les Italiennes en favorites

Outre Malorie Blanc, est-ce que Corinne Suter peut se rappeler de ses succès passés sur cette piste? Lors du dernier super-G disputé sur l'Olimpia delle Tofane l'an dernier, Federica Brignone s'était imposée avec la manière devant Lara Gut-Behrami et...Corinne Suter. On sait que la Tessinoise, blessée, n'est pas là. Les deux autres sont revenues de blessure il y a peu. En 2021 lors des Mondiaux de Cortina, la Schwytzoise avait glané l'argent derrière 'LGB'. Les deux autres Suissesses seront Delia Durrer et Janine Schmitt.

Au niveau des favorites, il faudra compter avec les Italiennes, bien évidemment, avec notamment Brignone et Sofia Goggia. Breezy Johnson, Emma Aicher et les Autrichiennes devraient être aux avant-postes également, sans oublier la Norvégienne Kajsa Vickhoff Lie et la Tchèque Ester Ledecka, championne olympique de la discipline en 2018 à Pyeongchang.

/ATS