Luge: La Suissesse Maag termine au 9e rang

La Zurichoise Natalie Maag s'est classée au 9e rang lors de la course olympique de luge monoplace ...
Luge: La Suissesse Maag termine au 9e rang

Luge: La Suissesse Maag termine au 9e rang

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

La Zurichoise Natalie Maag s'est classée au 9e rang lors de la course olympique de luge monoplace au terme des quatre manches. L'épreuve a été remportée par l'Allemande Julia Taubitz.

La Suissesse a manqué la 8e place synonyme de diplôme olympique pour environ deux dixièmes, et a terminé à 1''782 de la vainqueure. La nouvelle championne olympique, également championne d'Europe en 2025, a dominé les débats, reléguant sa poursuivante lettone Elina Bota à 0''918, tandis que le bronze est revenu à l'Américaine Ashley Farquharson avec un retard de 0''957.

/ATS
 

Actualités suivantes

Hockey sur glace: Roman Josi nommé capitaine de l'équipe de Suisse

Hockey sur glace: Roman Josi nommé capitaine de l'équipe de Suisse

Autres sports    Actualisé le 10.02.2026 - 17:47

Le CIO autorise un Ukrainien à porter un brassard noir

Le CIO autorise un Ukrainien à porter un brassard noir

Autres sports    Actualisé le 10.02.2026 - 14:46

JO de Milan-Cortina : le suivi en direct

JO de Milan-Cortina : le suivi en direct

Autres sports    Actualisé le 10.02.2026 - 15:24

Un casque avec des photos d'athlètes morts fait polémique

Un casque avec des photos d'athlètes morts fait polémique

Autres sports    Actualisé le 10.02.2026 - 11:06

Articles les plus lus

Un casque avec des photos d'athlètes morts fait polémique

Un casque avec des photos d'athlètes morts fait polémique

Autres sports    Actualisé le 10.02.2026 - 11:06

Nadine Fähndrich et Andri Ragettli en vedettes mardi

Nadine Fähndrich et Andri Ragettli en vedettes mardi

Autres sports    Actualisé le 10.02.2026 - 11:06

Le CIO autorise un Ukrainien à porter un brassard noir

Le CIO autorise un Ukrainien à porter un brassard noir

Autres sports    Actualisé le 10.02.2026 - 14:46

JO de Milan-Cortina : le suivi en direct

JO de Milan-Cortina : le suivi en direct

Autres sports    Actualisé le 10.02.2026 - 15:24

Petit tremplin: Gregor Deschwanden sur le podium

Petit tremplin: Gregor Deschwanden sur le podium

Autres sports    Actualisé le 10.02.2026 - 11:04

Un casque avec des photos d'athlètes morts fait polémique

Un casque avec des photos d'athlètes morts fait polémique

Autres sports    Actualisé le 10.02.2026 - 11:06

Nadine Fähndrich et Andri Ragettli en vedettes mardi

Nadine Fähndrich et Andri Ragettli en vedettes mardi

Autres sports    Actualisé le 10.02.2026 - 11:06

JO de Milan-Cortina : le suivi en direct

JO de Milan-Cortina : le suivi en direct

Autres sports    Actualisé le 10.02.2026 - 15:24

Patinage de vitesse: Leerdam offre le 1er titre aux Pays-Bas

Patinage de vitesse: Leerdam offre le 1er titre aux Pays-Bas

Autres sports    Actualisé le 10.02.2026 - 11:03

Petit tremplin: Gregor Deschwanden sur le podium

Petit tremplin: Gregor Deschwanden sur le podium

Autres sports    Actualisé le 10.02.2026 - 11:04

Luge: La Suissesse Maag dixième à mi-course

Luge: La Suissesse Maag dixième à mi-course

Autres sports    Actualisé le 10.02.2026 - 11:04

Nadine Fähndrich et Andri Ragettli en vedettes mardi

Nadine Fähndrich et Andri Ragettli en vedettes mardi

Autres sports    Actualisé le 10.02.2026 - 11:06