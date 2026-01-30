Les premiers participants arrivent au village olympique de Milan

Le village olympique de Milan a ouvert officiellement ses portes vendredi à une semaine du ...
Les premiers participants arrivent au village olympique de Milan

Les premiers participants arrivent au village olympique de Milan

Photo: KEYSTONE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO

Le village olympique de Milan a ouvert officiellement ses portes vendredi à une semaine du coup d'envoi des JO 2026 de Milan Cortina (6-22 février). Les premiers participants ont pris leurs quartiers.

'L'Italie a été la première à emménager, suivie par de larges délégations allemande, tchèque et japonaise', a annoncé dans un communiqué le comité d'organisation. 'D'autres arrivées sont prévues dans la soirée (de vendredi), avec entre autres des délégations des Pays-Bas et de l'Australie', a ajouté Milano Cortina 2026.

Si la cérémonie d'ouverture des JO 2026 est prévue le 6 février, les compétitions débuteront dès le 4 février avec notamment du curling, à Cortina d'Ampezzo.

Le village olympique de Milan doit héberger 1700 sportifs et encadrants durant les épreuves milanaises des Jeux, la capitale économique de l'Italie accueillant la plupart des disciplines de glace comme le patinage artistique et le hockey sur glace. Construit par un promoteur privé, il sera reconverti à l'issue des Jeux paralympiques (6-15 mars) en résidences étudiantes.

Un autre village olympique, provisoire celui-là sous la forme de 377 mobile-homes, a été construit à Cortina d'Ampezzo, où auront lieu les épreuves de ski alpin féminin et de curling, ainsi que le bobsleigh, la luge et le skeleton.

Les JO 2026, les troisièmes Jeux d'hiver organisés par l'Italie, présentent une carte 'éclatée' sur 22'000 km2, car les organisateurs ont privilégié des installations sportives déjà existantes et des sites habitués à accueillir des grands événements comme Anterselva pour le biathlon, Bormio et Cortina pour le ski alpin ou le Val di Fiemme pour le ski nordique.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le TAS se déclare incompétent pour examiner le recours de Bolshunov

Le TAS se déclare incompétent pour examiner le recours de Bolshunov

Autres sports    Actualisé le 30.01.2026 - 07:14

Fanny Smith, le point d'interrogation physique

Fanny Smith, le point d'interrogation physique

Autres sports    Actualisé le 29.01.2026 - 05:06

A Crans-Montana, une Coupe du monde de ski discrète

A Crans-Montana, une Coupe du monde de ski discrète

Autres sports    Actualisé le 28.01.2026 - 17:01

Nils Stump sérieusement blessé au genou droit

Nils Stump sérieusement blessé au genou droit

Autres sports    Actualisé le 28.01.2026 - 10:07

Articles les plus lus

Tenue en échec par l'Islande, la Suisse ne verra pas les demies

Tenue en échec par l'Islande, la Suisse ne verra pas les demies

Autres sports    Actualisé le 27.01.2026 - 17:31

Nils Stump sérieusement blessé au genou droit

Nils Stump sérieusement blessé au genou droit

Autres sports    Actualisé le 28.01.2026 - 10:07

A Crans-Montana, une Coupe du monde de ski discrète

A Crans-Montana, une Coupe du monde de ski discrète

Autres sports    Actualisé le 28.01.2026 - 17:01

Fanny Smith, le point d'interrogation physique

Fanny Smith, le point d'interrogation physique

Autres sports    Actualisé le 29.01.2026 - 05:06

Un cap « historique » pour le CEP Cortaillod

Un cap « historique » pour le CEP Cortaillod

Autres sports    Actualisé le 27.01.2026 - 11:44

Tenue en échec par l'Islande, la Suisse ne verra pas les demies

Tenue en échec par l'Islande, la Suisse ne verra pas les demies

Autres sports    Actualisé le 27.01.2026 - 17:31

Nils Stump sérieusement blessé au genou droit

Nils Stump sérieusement blessé au genou droit

Autres sports    Actualisé le 28.01.2026 - 10:07

A Crans-Montana, une Coupe du monde de ski discrète

A Crans-Montana, une Coupe du monde de ski discrète

Autres sports    Actualisé le 28.01.2026 - 17:01

La neige tombe à point nommé sur les Alpes italiennes

La neige tombe à point nommé sur les Alpes italiennes

Autres sports    Actualisé le 26.01.2026 - 18:14

Des agents de l'ICE viendront en mission aux JO

Des agents de l'ICE viendront en mission aux JO

Autres sports    Actualisé le 27.01.2026 - 10:49

Un cap « historique » pour le CEP Cortaillod

Un cap « historique » pour le CEP Cortaillod

Autres sports    Actualisé le 27.01.2026 - 11:44

Tenue en échec par l'Islande, la Suisse ne verra pas les demies

Tenue en échec par l'Islande, la Suisse ne verra pas les demies

Autres sports    Actualisé le 27.01.2026 - 17:31