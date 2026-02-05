Le couple Schwaller perd son deuxième match

Le double mixte suisse a perdu son deuxième match aux Jeux olympiques jeudi à Cortina d'Ampezzo ...
Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le double mixte suisse a perdu son deuxième match aux Jeux olympiques jeudi à Cortina d'Ampezzo. Briar Schwaller-Hürlimann et Yannick Schwaller se sont inclinés 7-4 face aux Etats-Unis.

Victorieux de son premier match mercredi contre l'Estonie (9-7), le duo suisse a pris l'avantage au 2e end, avant de voir les Américains Cory Thiesse et Korey Dropkin enchaîner les coups de deux. La pierre marquée au 7e end n'a pas suffi aux Schwaller pour se relancer dans cette partie.

Le duo helvétique aura l'occasion de se relancer dès jeudi soir face à la Corée du Sud (19h05).

/ATS
 

