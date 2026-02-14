Kevin Fiala out jusqu'à la fin des JO

Immense coup dur pour l'équipe de Suisse ! Le tournoi olympique de Kevin Fiala a pris fin vendredi soir face au Canada.

L'attaquant saint-gallois est blessé à la partie inférieure de la jambe, a annoncé Swiss Olympic dans la nuit de vendredi à samedi.

Star des Los Angeles Kings, Kevin Fiala s'est blessé à trois minutes de la fin après un choc avec Tom Wilson, qui lui est retombé involontairement sur la jambe. Il est resté longtemps sur la glace sans bouger, avant d'être évacué sur une civière.

Swiss Olympic ne précise pas la nature exacte de la blessure dont souffre le no 21 de l'équipe de Suisse, ni la durée de son indisponibilité. Aucune information n'a pas ailleurs filtré concernant Denis Malgin et Andreas Glauser, qui n'ont pas non plus terminé cette rencontre perdue 5-1 face aux favoris canadiens.

/ATS