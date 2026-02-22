JO: les Grisons tirent un bilan positif de la gestion du trafic

À l'issue des Jeux olympiques d'hiver à Milan-Cortina, le canton des Grisons tire un bilan positif des mesures de gestion du trafic mises en place en Basse-Engadine. Il se réjouit notamment de la forte fréquentation des transports publics vers Livigno et Bormio.

Pendant toute la durée des Jeux olympiques, aucun embouteillage n'a été signalé sur les routes d'accès, a annoncé dimanche la police cantonale des Grisons. Même dans les vallées du sud des Grisons, en particulier dans le Valposchiavo, le trafic supplémentaire lié aux Jeux d'hiver a été limité.

Près de 85% des voyageurs se rendant à Livigno et Bormio ont utilisé les transports publics. Les navettes de CarPotal et d'autres partenaires ont transporté près de 41'000 personnes entre Zernez ou Müstair, dans les Grisons, et Livigno en Italie, précise la police. Le nombre de voyageurs a été inférieur aux prévisions communiquées par les organisateurs italiens, soit 70% du nombre prévu.

En revanche, les parkings relais n'ont été que modérément utilisés, selon le communiqué. Au total, seuls 1192 véhicules ont été enregistrés, en grande partie par des voyageurs étrangers. Des plaques d'immatriculation provenant notamment de Pologne, de République tchèque, d'Allemagne et d'Autriche ont été enregistrées.

/ATS