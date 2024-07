Ignazio Cassis vante l'innovation suisse aux JO de Paris

Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis était mardi soir à la Maison suisse aux Jeux olympiques de Paris pour fêter en avance la fête nationale. Il a vanté le concept innovant et la symbolique du pavillon, construit dans le jardin de l'ambassade helvétique.

'Le choix de construire une maison 'dans la maison' le temps des Jeux olympiques et paralympiques est une entreprise extraordinaire et courageuse', a dit M. Cassis, selon la version écrite de son discours. Et d'encourager une 'diplomatie dynamique qui ose prendre des initiatives conjuguant créativité et rigueur'.

Le ministre a aussi salué la symbolique du pavillon. Alors que la Suisse est reconnue pour ses traditions et son folklore, elle sait aussi emprunter des voies innovantes. 'Il fallait oser casser quelques clichés.'

La Maison suisse est un 'superbe exemple d'ouverture, de coopération et d'engagement communs'. Et de souhaiter bonne chance aux athlètes et d'espérer: 'Puisse le pouvoir unique du sport nous rapprocher en ces temps où tant de défis nous bouleversent et nous divisent.'

