Hockey sur glace: le derby nordique pour la Finlande

La Finlande a remporté le derby nordique du groupe B du tournoi olympique. Le tenant du titre a en effet battu la Suède 4-1 vendredi à Milan.

Les Finlandais ont ainsi rectifié le tir après leur défaite initiale (4-1) contre la Slovaquie jeudi. Ils ont pris l'avantage durant la première période grâce à Matinpalo (8e) et Lundell (16e). Les Suédois ont répliqué en supériorité numérique grâce à Dahlin (25e).

Les champions olympiques ont repris deux longueurs d'avance en marquant par Armia (33e) alors qu'ils évoluaient pourtant à quatre contre cinq. Malgré plusieurs occasions, la Suède n'a pas réussi à revenir dans la partie, encaissant même un quatrième but de Rantanen à 35 secondes de la sirène, alors que le gardien Gustavsson était sorti.

Dans l'autre rencontre du groupe, la Slovaquie s'est chichement imposée 3-2 face à l'Italie. Cela lui permet de figurer en tête du groupe avec le maximum de six points. La Suède et la Finlande en comptent trois et l'Italie zéro.

