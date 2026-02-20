Hockey sur glace: le Canada bat la Finlande au bout du suspense

Le Canada s'est hissé in extremis en finale du tournoi olympique. A Milan, les joueurs à la ...
Hockey sur glace: le Canada bat la Finlande au bout du suspense

Hockey sur glace: le Canada bat la Finlande au bout du suspense

Photo: KEYSTONE/EPA/FAZRY ISMAIL

Le Canada s'est hissé in extremis en finale du tournoi olympique. A Milan, les joueurs à la feuille d'érable ont battu la Finlande, tenante du titre, 3-2 après avoir été menés 2-0.

L'immense favori canadien a été mis en difficulté, comme déjà en quart de finale (3-2 ap contre la Tchéquie). Les Finlandais ont ouvert le score en power-play par Rantanen (17e) avant de creuser l'écart grâce à Haula (24e), alors qu'ils évoluaient à quatre contre cinq.

Les stars de NHL ont alors renforcé l'intensité de leur jeu. Reinhart a réduit l'écart à la 35e, en supériorité numérique. Puis, Theodore a égalisé à la 51e avant que MacKinnon, servi par McDavid, n'expédie les Canadiens en finale à 36 secondes de la sirène, alors que les Finlandais évoluaient en infériorité numérique.

La Finlande a ainsi vécu une désillusion similaire à celle qu'elle avait infligée aux Suisses en quart de finale.

/ATS
 

