Hockey: Le Canada, les Etats-Unis et la Slovaquie en demies

Le Canada est venu à bout de la République Tchèque 4-3 ap. La sélection de Jon Cooper affrontera la Finlande, tandis que les Etats-Unis feront face à la Slovaquie en demi-finale vendredi.

Dans une fin de rencontre tendue, les Canadiens sont parvenus à retourner la situation, eux qui étaient menés 3-2 à quatre minutes du terme. Malgré la défaite, les hommes de Radim Rulik ont présenté un jeu offensif et sans complexe face à l'équipe favorite de ce tournoi olympique, qui vise un titre qui lui échappe depuis deux éditions.

Suzuki sauve les Canadiens

Menés 2-1 après un tiers, les joueurs à la feuille d'érable ont vu leur joueur star Sidney Crosby quitter la glace après un contact avec le Tchèque Radko Gudans en début de deuxième période. Nathan MacKinnon a cependant profité d'un 'powerplay' pour égaliser à la 33e.

En dernière période, les Tchèques ont trouvé la faille au terme d'une contre-attaque par Ondrej Palat, parfaitement servi par Martin Necas à la 53e. Mais les Canadiens n'ont pas lâché l'affaire et sont revenus à trois partout à la 57e par le capitaine des Canadiens de Montréal Nick Suzuki, qui a dévié le palet au fond des filets du portier Lukas Dostal.

Poussés en prolongation, Connor McDavid et Cie n'ont eu besoin que de 1'22 pour emporter l'enjeu. Mitch Marner est parvenu à prendre la défense tchèque de vitesse pour aller marquer le but décisif.

Les Etats-Unis poussés en prolongation

Les Américains ont défait la Suède 2-1 dans le dernier match de la soirée. Il a fallu attendre la 31e pour voir Dylan Larkin débloquer le tableau d'affichage pour les Etats-Unis, son premier but dans ces JO. Longtemps inoffensifs, les Scandinaves ont égalisé par le capitaine des New York Rangers Mika Zibanejad à 1'31 du terme, poussant les hommes de Mike Sullivan à la prolongation. Après 3'27 supplémentaires, Quinn Hughes a permis aux Américains à se hisser en demies.

Plus tôt dans l'après-midi, la Slovaquie a facilement vaincu l'Allemagne 6-2 pour se hisser dans le dernier carré. Thomas Tatar et ses coéquipiers ont fait la différence dans le tiers médian et menaient déjà 4-0 à la demi-heure de jeu.

/ATS