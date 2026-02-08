Gremaud et des duos de choc visent l'or

La journée de lundi pourrait valoir son lot d'émotions aux athlètes suisses, et aux skieurs ...
Gremaud et des duos de choc visent l'or

Gremaud et des duos de choc visent l'or

Photo: KEYSTONE/EPA/SERGEI ILNITSKY

La journée de lundi pourrait valoir son lot d'émotions aux athlètes suisses, et aux skieurs en particulier.

Mathilde Gremaud et Giulia Tanno disputeront la finale du slopestyle, alors que le combiné par équipe figure au menu des spécialistes de l'alpin.

Victorieuse d'une qualification dans laquelle elle n'a pas forcé son talent, Mathilde Gremaud aborde sans pression une finale qui démarrera à 12h30 et dont la troisième manche est prévue à 13h25. A 26 ans - elle les a fêtés dimanche -, elle a déjà tout gagné.

Avec deux titres mondiaux (les deux en slopestyle), 11 médailles dont quatre d'or aux X Games, trois globes de cristal raflés en 2023/24 et surtout un set complet de médailles olympiques (argent en slopestyle en 2018, or en slopestyle et bronze en Big Air en 2022), la Fribourgeoise possède déjà l'un des plus beaux palmarès du sport romand. Mais elle en veut plus.

La Gruérienne s'avance en tout cas en favorite dans cette finale de slopestyle. En l'absence de la Française Tess Ledeux, la superstar Eileen Gu devrait être sa principale rivale. La Chinoise avait conquis trois médailles à Pékin, l'or en halfpipe et en Big Air ainsi que l'argent en slopestyle.

Deuxième Suissesse en lice après que Sarah Hoefflin a échoué pour 0,16 point en qualification, Giulia Tanno vivra quant à elle enfin sa première finale olympique. La Grisonne de 27 ans, forfait à la dernière minute sur blessure tant pour les JO 2018 que pour l'édition 2022, saura-t-elle se sublimer ?

Le souvenir de Saalbach 2025

En ski alpin, la moisson de médailles devrait se poursuivre lundi à Bormio. Les duos en lice dans le combiné par équipe messieurs peuvent tous viser l'or. Cette épreuve avait d'ailleurs donné lieu à un triplé helvétique pour sa grande première au programme des Mondiaux 2025 à Saalbach (von Allmen/Meillard 1er, Monney/Nef 2e, Rogentin/Rochat 3es).

Forfait pour ce combiné l'an dernier, Marco Odermatt sera bien de la partie cette fois-ci. Il composera une 'dream team' avec Loïc Meillard. Franjo von Allmen fera cette fois-ci équipe avec Tanguy Nef, Alexis Monney avec Daniel Yule et Stefan Rogentin avec Matthias Iten.

La journée se terminera côté suisse par le troisième match de l'équipe féminine de hockey sur glace. Battues 4-0 samedi par le Canada, Lara Stalder et ses équipières défieront l'autre grand favori de ce tournoi olympique, les Etats-Unis. Elles devront à nouveau témoigner d'une grande rigeur défensive pour ne pas s'incliner trop lourdement.

/ATS
 

Actualités suivantes

La Suisse fait chuter les Britanniques en curling mixte

La Suisse fait chuter les Britanniques en curling mixte

Autres sports    Actualisé le 08.02.2026 - 21:05

La France sacrée en relais mixte, la Suisse 10e

La France sacrée en relais mixte, la Suisse 10e

Autres sports    Actualisé le 08.02.2026 - 15:37

Théo Brochard et les épéistes suisses au pied du podium

Théo Brochard et les épéistes suisses au pied du podium

Autres sports    Actualisé le 08.02.2026 - 15:22

Descente: Breezy Johnson se pare de l'or olympique, Vonn se blesse

Descente: Breezy Johnson se pare de l'or olympique, Vonn se blesse

Autres sports    Actualisé le 08.02.2026 - 15:13

Articles les plus lus

Petra Vlhova bel et bien de retour à Cortina

Petra Vlhova bel et bien de retour à Cortina

Autres sports    Actualisé le 08.02.2026 - 13:13

Descente: Breezy Johnson se pare de l'or olympique, Vonn se blesse

Descente: Breezy Johnson se pare de l'or olympique, Vonn se blesse

Autres sports    Actualisé le 08.02.2026 - 15:13

Théo Brochard et les épéistes suisses au pied du podium

Théo Brochard et les épéistes suisses au pied du podium

Autres sports    Actualisé le 08.02.2026 - 15:22

La France sacrée en relais mixte, la Suisse 10e

La France sacrée en relais mixte, la Suisse 10e

Autres sports    Actualisé le 08.02.2026 - 15:37

Combiné par équipe: Odermatt avec Meillard

Combiné par équipe: Odermatt avec Meillard

Autres sports    Actualisé le 08.02.2026 - 12:53

Petra Vlhova bel et bien de retour à Cortina

Petra Vlhova bel et bien de retour à Cortina

Autres sports    Actualisé le 08.02.2026 - 13:13

Descente: Breezy Johnson se pare de l'or olympique, Vonn se blesse

Descente: Breezy Johnson se pare de l'or olympique, Vonn se blesse

Autres sports    Actualisé le 08.02.2026 - 15:13

Théo Brochard et les épéistes suisses au pied du podium

Théo Brochard et les épéistes suisses au pied du podium

Autres sports    Actualisé le 08.02.2026 - 15:22

Combiné par équipe: Odermatt avec Meillard

Combiné par équipe: Odermatt avec Meillard

Autres sports    Actualisé le 08.02.2026 - 12:53

Petra Vlhova bel et bien de retour à Cortina

Petra Vlhova bel et bien de retour à Cortina

Autres sports    Actualisé le 08.02.2026 - 13:13

Vonn chute lourdement lors de la descente

Vonn chute lourdement lors de la descente

Autres sports    Actualisé le 08.02.2026 - 14:24

Géant: Deux Suisses en 8es de finale

Géant: Deux Suisses en 8es de finale

Autres sports    Actualisé le 08.02.2026 - 15:49