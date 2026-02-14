Géant: Braathen dégoûte la concurrence, les Suisses placés

Les Suisses jouent placés après la première du géant olympique à Bormio. Odermatt (2e), Meillard ...
Géant: Braathen dégoûte la concurrence, les Suisses placés

Géant: Braathen dégoûte la concurrence, les Suisses placés

Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Les Suisses jouent placés après la première du géant olympique à Bormio. Odermatt (2e), Meillard (3e) et Tumler (4e) peuvent rêver de médaille derrière l'intouchable Brésilien Lucas Pinheiro Braathen.

C'est à se demander par où est passé celui qui officiait encore sous pavillon norvégien il y a quelques années. 0''95 d'avance sur un Marco Odermatt pourtant précis et déterminé et le reste de la concurrence reléguée à plus d'1''50 voire près de 2 secondes, voilà qui n'est pas commun.

Parti avec le dossard 1, Pinheiro Braathen a été irrésistible sur un géant très (trop) facile. Le Brésilien a surtout forgé son avance sur le haut avec près d'une seconde d'avance après 37 secondes de course. Marco Odermatt a réalisé une bonne manche et il compte 0''62 de bonus sur Loïc Meillard, 3e à 1''57. Le vice-champion du monde de la spécialité Thomas Tumler est lui 4e à 1''89.

Tout est ensuite très empilé derrière le Grison puisque le 9e, Zan Kranjec, accuse 2''11 de retard. La bataille pour les médailles fera certainement rage dès 13h30 dans des conditions loin d'être idéales. La piste sera marquée et les breloques iront à ceux qui sauront le mieux s'adapter aux conditions.

Quatrième Helvète en lice, Luca Aerni n'a pas fait de miracles, le skieur des Barzettes compte 2''97 de retard et se retrouve au-delà du top 15 avant la deuxième manche agendée à 13h30.

/ATS
 

Actualités suivantes

Malinin « essaye de comprendre ce qui s'est passé »

Malinin « essaye de comprendre ce qui s'est passé »

Autres sports    Actualisé le 14.02.2026 - 06:09

Kevin Fiala out jusqu'à la fin des JO

Kevin Fiala out jusqu'à la fin des JO

Autres sports    Actualisé le 14.02.2026 - 06:04

Géant des JO: Loïc Meillard parmi les favoris

Géant des JO: Loïc Meillard parmi les favoris

Autres sports    Actualisé le 14.02.2026 - 05:08

La dernière chance d'Odermatt

La dernière chance d'Odermatt

Autres sports    Actualisé le 14.02.2026 - 04:08

Articles les plus lus

La Suisse battue par le Canada avec les honneurs

La Suisse battue par le Canada avec les honneurs

Autres sports    Actualisé le 14.02.2026 - 02:07

La dernière chance d'Odermatt

La dernière chance d'Odermatt

Autres sports    Actualisé le 14.02.2026 - 04:08

Géant des JO: Loïc Meillard parmi les favoris

Géant des JO: Loïc Meillard parmi les favoris

Autres sports    Actualisé le 14.02.2026 - 05:08

Kevin Fiala out jusqu'à la fin des JO

Kevin Fiala out jusqu'à la fin des JO

Autres sports    Actualisé le 14.02.2026 - 06:04

Lukas Britschgi 14e, Mikhail Shaidorov sacré

Lukas Britschgi 14e, Mikhail Shaidorov sacré

Autres sports    Actualisé le 13.02.2026 - 23:15

La Suisse battue par le Canada avec les honneurs

La Suisse battue par le Canada avec les honneurs

Autres sports    Actualisé le 14.02.2026 - 02:07

La dernière chance d'Odermatt

La dernière chance d'Odermatt

Autres sports    Actualisé le 14.02.2026 - 04:08

Géant des JO: Loïc Meillard parmi les favoris

Géant des JO: Loïc Meillard parmi les favoris

Autres sports    Actualisé le 14.02.2026 - 05:08

Halfpipe: Totsuka sacré, James encore battu

Halfpipe: Totsuka sacré, James encore battu

Autres sports    Actualisé le 13.02.2026 - 21:13

Vinzenz Buff 15e, un Britannique sacré

Vinzenz Buff 15e, un Britannique sacré

Autres sports    Actualisé le 13.02.2026 - 22:13

Lukas Britschgi 14e, Mikhail Shaidorov sacré

Lukas Britschgi 14e, Mikhail Shaidorov sacré

Autres sports    Actualisé le 13.02.2026 - 23:15

La Suisse battue par le Canada avec les honneurs

La Suisse battue par le Canada avec les honneurs

Autres sports    Actualisé le 14.02.2026 - 02:07