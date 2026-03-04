Fatton/Bussard gagnent le relais mixte des Européens

La Suisse continue sa moisson de médailles aux championnats d'Europe de Shahdag en Azerbaïdjan ...
Photo: KEYSTONE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

La Suisse continue sa moisson de médailles aux championnats d'Europe de Shahdag en Azerbaïdjan. Le duo Marianne Fatton/Thomas Bussard a cueilli l'or dans le relais mixte jeudi.

La Neuchâteloise, sacrée en sprint la veille, et le Fribourgeois, vice-champion d'Europe chez les messieurs mercredi, ont survolé les débats en l'absence des champions olympiques français Emily Harrop/Thibault Anselmet. Malgré une pénalité de 3'', ils ont devancé de plus de 50 secondes l'Italie, 2e, l'Allemagne se parant pour sa part de bronze.

Marianne Fatton poursuit donc son hiver de rêve, elle qui est devenue la première championne olympique de l'histoire du ski alpinisme avant de conquérir l'argent du relais mixte aux JO avec Jon Kistler. Elle ajoute un troisième titre continental à un palmarès qui comprend aussi un or mondial en sprint en 2025. Thomas Bussard savoure quant à lui sa revanche après sa non-sélection pour les Jeux de Milan-Cortina.

/ATS
 

