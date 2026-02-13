Curling: les Suisses gagnent leur deuxième match

Le CC Genève est bien parti dans le tournoi olympique à Cortina d'Ampezzo. L'équipe de Suisse ...
Curling: les Suisses gagnent leur deuxième match

Curling: les Suisses gagnent leur deuxième match

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le CC Genève est bien parti dans le tournoi olympique à Cortina d'Ampezzo. L'équipe de Suisse masculine a empoché un deuxième succès en autant de matches en dominant la Tchéquie 7-3 vendredi matin.

Le quatuor composé par Pablo Lachat, Sven Michel, Benoît Schwarz-van Berkel et le skip Yannick Schwaller a maîtrisé son sujet, menant déjà 5-1 après cinq ends. Jamais les Tchèques n'ont semblé en mesure de remettre en question la domination de la formation helvétique. Ils ont jeté l'éponge après le 8e end.

Les Suisses avaient battu les Etats-Unis 8-3 jeudi pour leur entrée en lice. Ils affronteront encore la Chine en soirée (19h05).

/ATS
 

