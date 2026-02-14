Bien des espoirs encore pour Mathilde Gremaud

Mathilde Gremaud est peut-être en route vers une deuxième médaille lors de ces Jeux 2026. La double championne olympique de slopestyle s'est qualifiée avec brio pour la finale du Big-Air.

Ce lundi, la Fribourgeoise s'avancera comme l'une des favorites pour le titre après sa performance aboutie lors des qualifications. Elle s'est classée au troisième rang derrière la Canadienne Megan Oldham et la tenante du titre Eileen Gu. Surtout, Mathilde Gremaud a donné le sentiment de ne pas s'être livrée pleinement comme si elle possédait encore une certaine marge.

Anouk Andraska aura également le bonheur de disputer cette finale. La Zurichoise a pris la 12e place des qualifications. En revanche, la déception fut une fois de plus de mise pour Sarah Höfflin. Coupable de deux chutes lors des deux premières manches, la Genevoise a été éliminée comme la semaine dernière en slopestyle. Ces Jeux ont tourné au fiasco pour la championne olympique de 2018.

/ATS