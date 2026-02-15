Melody Halbeisen 17e en Coupe du monde de natation synchronisée

Une 17e place pour la Neuchâteloise Melody Halbeisen en Coupe du monde de natation synchronisée, en duo technique. La compétition s’est déroulée samedi à Medellin, en Colombie. Alignée avec ses coéquipières Aimee Michel et Meret Isler, la délégation suisse n’est pas parvenue à se mêler à la lutte pour le top 10.

L’autre équipe suisse engagée dans cette épreuve s’est, elle, classée au 4e rang, au pied du podium. La victoire est revenue à la paire allemande. /yca