Melody Halbeisen 17e en Coupe du monde de natation synchronisée

La Neuchâteloise était alignée dans l’épreuve du duo technique samedi à Medellin, en Colombie, avec ses coéquipières Aimee Michel et Meret Isler. Les Suissesses ont terminé au 17e rang de cette épreuve de Coupe du monde.
L’autre équipe suisse engagée dans cette épreuve s’est, elle, classée au 4e rang, au pied du podium. La victoire est revenue à la paire allemande. /yca