Melody Halbeisen 17e en Coupe du monde de natation synchronisée

La Neuchâteloise était alignée dans l’épreuve du duo technique samedi à Medellin, en Colombie ...
Melody Halbeisen 17e en Coupe du monde de natation synchronisée

La Neuchâteloise était alignée dans l’épreuve du duo technique samedi à Medellin, en Colombie, avec ses coéquipières Aimee Michel et Meret Isler. Les Suissesses ont terminé au 17e rang de cette épreuve de Coupe du monde.

Melody Halbeisen a terminé au 17e rang en Coupe du monde à Medellin en duo. (Photo d’archives) Melody Halbeisen a terminé au 17e rang en Coupe du monde à Medellin en duo. (Photo d’archives)

Une 17e place pour la Neuchâteloise Melody Halbeisen en Coupe du monde de natation synchronisée, en duo technique. La compétition s’est déroulée samedi à Medellin, en Colombie. Alignée avec ses coéquipières Aimee Michel et Meret Isler, la délégation suisse n’est pas parvenue à se mêler à la lutte pour le top 10.

L’autre équipe suisse engagée dans cette épreuve s’est, elle, classée au 4e rang, au pied du podium. La victoire est revenue à la paire allemande. /yca


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Lindsey Vonn rentre aux Etats-Unis

Lindsey Vonn rentre aux Etats-Unis

Autres sports    Actualisé le 15.02.2026 - 11:35

Première course depuis 2024 pour Thompson-Herah

Première course depuis 2024 pour Thompson-Herah

Autres sports    Actualisé le 15.02.2026 - 06:55

Ebranlée par les blessures, la Suisse ne doit pas se laisser aller

Ebranlée par les blessures, la Suisse ne doit pas se laisser aller

Autres sports    Actualisé le 15.02.2026 - 06:09

Marco Odermatt, des JO réussis mais...

Marco Odermatt, des JO réussis mais...

Autres sports    Actualisé le 15.02.2026 - 05:35

Articles les plus lus

Camille Rast dans un rôle de favorite en géant

Camille Rast dans un rôle de favorite en géant

Autres sports    Actualisé le 15.02.2026 - 05:07

Marco Odermatt, des JO réussis mais...

Marco Odermatt, des JO réussis mais...

Autres sports    Actualisé le 15.02.2026 - 05:35

Ebranlée par les blessures, la Suisse ne doit pas se laisser aller

Ebranlée par les blessures, la Suisse ne doit pas se laisser aller

Autres sports    Actualisé le 15.02.2026 - 06:09

Première course depuis 2024 pour Thompson-Herah

Première course depuis 2024 pour Thompson-Herah

Autres sports    Actualisé le 15.02.2026 - 06:55

Camille Rast parmi les candidates au podium en géant

Camille Rast parmi les candidates au podium en géant

Autres sports    Actualisé le 15.02.2026 - 04:07

Camille Rast dans un rôle de favorite en géant

Camille Rast dans un rôle de favorite en géant

Autres sports    Actualisé le 15.02.2026 - 05:07

Marco Odermatt, des JO réussis mais...

Marco Odermatt, des JO réussis mais...

Autres sports    Actualisé le 15.02.2026 - 05:35

Ebranlée par les blessures, la Suisse ne doit pas se laisser aller

Ebranlée par les blessures, la Suisse ne doit pas se laisser aller

Autres sports    Actualisé le 15.02.2026 - 06:09

Bien des espoirs encore pour Mathilde Gremaud

Bien des espoirs encore pour Mathilde Gremaud

Autres sports    Actualisé le 14.02.2026 - 22:16

Une autre victoire contre le Canada

Une autre victoire contre le Canada

Autres sports    Actualisé le 14.02.2026 - 22:35

Camille Rast parmi les candidates au podium en géant

Camille Rast parmi les candidates au podium en géant

Autres sports    Actualisé le 15.02.2026 - 04:07

Camille Rast dans un rôle de favorite en géant

Camille Rast dans un rôle de favorite en géant

Autres sports    Actualisé le 15.02.2026 - 05:07