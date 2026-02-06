JO de Milan-Cortina : le suivi en direct

Le coup d’envoi des Jeux olympiques 2026 est lancé ce vendredi 6 février. Suivez les performances ...
JO de Milan-Cortina : le suivi en direct

Le coup d’envoi des Jeux olympiques 2026 est lancé ce vendredi 6 février. Suivez les performances des athlètes suisses au quotidien sur cette page.

Les Jeux olympiques d’hiver 2026 se déroulent en Italie du 6 au 22 février. (Photo : AP Photo/Kirsty Wigglesworth.) Les Jeux olympiques d’hiver 2026 se déroulent en Italie du 6 au 22 février. (Photo : AP Photo/Kirsty Wigglesworth.)



Actualisé le

 

Les JO doivent s’adapter à l’évolution de la société

Crawford « gagne » le dernier entraînement, les Suisses tranquilles

Les Schwaller largement battus par l'Italie en double mixte

Hockey sur glace: les Suissesses tout de suite dans le bain

Les Suissesses ont montré du caractère pour battre les Tchèques

Autres sports    Actualisé le 06.02.2026 - 17:34

Les Suissesses loin du compte à l'entraînement, Vonn bien présente

Autres sports    Actualisé le 06.02.2026 - 15:22

Les JO doivent s’adapter à l’évolution de la société

Autres sports    Actualisé le 06.02.2026 - 14:59

Crawford « gagne » le dernier entraînement, les Suisses tranquilles

Autres sports    Actualisé le 06.02.2026 - 15:00

