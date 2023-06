ChatGrimpe propose une première confrontation avec le trail

Une « petite » course pour faire ses premiers pas dans le trail. C’est comme cela que les organisateurs de la ChatGrimpe à Bevaix décrivent leur parcours de 17km avec 1’000m de dénivelé. La troisième édition se tient ce dimanche 18 juin, avec un tracé qui est toujours le même depuis la première en 2019 : le départ et l’arrivée se font à la Rouveraie, avec un point culminant fixé au chalet d'alpage de la Roche-Devant. 120 personnes se sont déjà inscrites pour cette édition 2023, il y a toujours la possibilité de le faire dimanche sur place entre 8h et 9h. Cette course, « c’est un point d’entrée avant de participer à une course comme Sierre-Zinal ou à la Swiss Canyon Trail » estime Florian Jeanneret, membre du comité d’organisation.