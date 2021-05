La course d'orientation a fait son show à Neuchâtel

Dimanche, la délégation helvétique a ainsi conquis deux médailles. Si la Suédoise Tove Alexandersson a dominé le sprint féminin, la Tessinoise Elena Roos s'est parée d'argent et la Bernoise Simona Aebersold de bronze. Les deux Suissesses ont concédé respectivement cinq et six secondes à leur rivale suédoise. Le titre était aussi à leur portée. Mais Baptiste Rollier ne faisait surtout pas la fine bouche. Il a été séduit par la prestation de ses protégées. Le Neuchatelois entraîne depuis bientôt deux ans l’équipe de Suisse féminine…