La compétition fait son retour dans le sport amateur

Des gymnastes entre excitation et appréhension

Du côté des gymnastes, l’excitation était aussi palpable. Même si quelques compétitions ont eu lieu en Suisse alémanique récemment, les athlètes n’avaient plus concouru depuis plus d’un an. Une excitation qui s’est aussi emparée de Damien Lescouffe, entraineur professionnel à Gym Serrières.