« Je m’entraîne avec » les huskies de Danièle Tock

L’activité des chiens de traîneaux subit de plein fouet dans la région le réchauffement climatique. Danièle Tock évoque la problématique avec Jérémie Pignard et compte partir plus souvent dans les pays nordiques pour trouver de la neige plus régulièrement. Après avoir été tranquillement assis dans le kart tiré par six huskies, notre journaliste dû poser pied à terre pour aider à pousser dans la montée. C'est reparti !